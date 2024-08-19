DPA: в Германии тропический вирус убил сотни черных дроздов

По данным Института тропической медицины им. Бернхарда Нохта в Гамбурге, около 25% погибших птиц, препарированных и протестированных в текущем году, были инфицированы вирусом Усуту. С начала 2024-го в гамбургский институт уже поступило более 120 трупов птиц, включая черных дроздов и соколов. При этом за весь 2023 год специалисты института исследовали лишь 100 погибших птиц.

С начала года к зоозащитникам из немецкого «Союза охраны природы и биоразнообразия» (NABU) поступило вдвое больше заявлений о больных или погибших птицах, чем за аналогичный период 2023 года. Согласно публикуемым данным, NABU получило уже 1536 сообщений о 1806 погибших и 1060 больных птицах.

Отмечается, что эти сведения приходят со всей Германии, но чаще всего из Нижней Саксонии. К настоящему времени там зарегистрировано почти 800 погибших и около 400 больных черных дроздов. По утверждению специалистов NABU, за первое полугодие 2024-го это в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Зоонозная эпидемия

Марко Зоммерфельд, спикер по вопросам защиты птиц в NABU, высказал предположение, что известные цифры о пострадавших дроздах – только начало и что количество жертв вируса Усуту продолжит расти. Таким образом, очередная волна смертей среди черных дроздов на территории Германии может оказать разрушительное воздействие на популяцию этих птиц (на изображении выше – больной вирусом черный дрозд).

«К примеру, в 2018-м популяция черного дрозда в Гамбурге сократилась почти на 40% и с тех пор не восстановилась», – заявил Зоммерфельд. «Учитывая, как это был распространенный вид прежде, эти данные пугают».

Черные дрозды – одни из самых многочисленных птиц в Германии, наряду с синицами и воробьями.

В институте им. Бернхарда Нохта и в NABU продолжают надеяться на помощь общественности Германии в том, чтобы жители сообщали о пострадавших от вируса птицах, а также присылали мертвых и больных птиц. Эти меры позволят наблюдать распространение зоонозной инфекции, документировать и научно оценивать происходящее.

Вирус Усуту переносится комарами настоящими (лат. Culex). Зараженные птицы выглядят больными и вялыми, пока не погибнут спустя несколько дней. Данный патоген впервые стал причиной гибели птиц в Германии в 2011 году. Тропический вирус Усуту встречается в Европе уже добрых десять лет и, по словам экспертов NABU, продолжает распространяться.