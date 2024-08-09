DPA: Почему так важно защищать детей от солнца

Когда лето достигает своего пика и солнечные лучи обжигающе палят с неба, именно маленькие дети подвергаются особому риску. Однако малыш без головного убора в слинге или сидящий в коляске с непокрытой головой – подобные «летние» изображения в соцсетях не редкость.

«Это действительно серьезно: солнечные лучи на коже просто опасны для ребенка», – заявил педиатр Ульрих Фегелер. «И это просто связано с тем фактом, что ультрафиолет чрезвычайно агрессивен и может нанести огромный ущерб определенным клеткам кожи, причем настолько продолжительный, что возрастает риск рака кожи».

Младенцам нельзя бывать на солнце

Угроза рака кожи значительно выше у детей, объяснил Фегелер. «Это связано с тем, что их кожа намного тоньше, и к клеткам, чувствительно реагирующим на солнечный свет, УФ-излучению намного легче добраться». Поэтому педиатр взывает к родителям: «Младенцам вообще не место на солнце. Это совершенно неправильно!».

При этом не только детская кожа более чувствительна к солнцу, чем у взрослых: их глаза также подвергаются особому риску от УФ-излучения. Об этом сообщает Федеральный центр санитарного просвещения, действующий при Минздраве Германии (BZgA).

Детские роговицы более проницаемы, чем у взрослых, а это означает, что большее количество ультрафиолета может достичь сетчатки детских глаз. Кроме того, УФ-облучение глаз маленьких детей увеличивает риск помутнения хрусталика и образования катаракты.

Для самых маленьких одной команды «не выходи на солнце» недостаточно. По словам доктора Фегелера, следует также соблюдать осторожность, когда дети находятся в тени: даже в этом случае им следует наносить солнцезащитный крем с фактором защиты выше 30. Он советует обратиться к вашему педиатру за советом по подбору детского крема от солнца.

Фегелер указал на еще одно ложное чувство безопасности: если родители думают, что одного применения крема для ребенка достаточно, они ошибаются. «Поскольку солнцезащитный крем вскоре впитывается в кожу, его нужно наносить заново каждые два-три часа».

Пляж и солнце

По словам немецкого педиатра, отправляясь в ходе летних каникул на пляж, дети должны носить широкополую шляпу, дающую защиту шее. Рекомендуются свободные футболки с длинными рукавами и, возможно, длинные плавки (шорты).

«Суть задачи в том, что дети должны быть защищены, когда играют на солнце», – отметил Фегелер. При этом, добавил он, важно, чтобы одежда была защищена от ультрафиолета. На это следует обратить внимание при покупке и всегда расспрашивать продавца-консультанта.

В любом случае детям следует избегать времени, когда солнечная радиация самая сильная: примерно с 12:00 до 15:30 или 16:00 дети вообще не должны выходить на летнее солнце. «По сути, можно сказать, что наша кожа ничего не забывает», – пояснил Фегелер. «Ущерб уже нанесен, и каждый следующий солнечный ожог увеличивает риск рака кожи».