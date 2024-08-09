Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в популярной социальной сети написал, что у Владимира Зеленского вовсе не осталось шансов удержать свою власть, у него больше нет времени.

«Время Зеленского на исходе», – сообщил Дотком.

Ранее Дотком прокомментировал атаку украинской армии на Курскую область. Он заявил, что действия ВСУ являются вопиющим терроризмом. Бизнесмен уверен, что подобное решение Киева является последним глотком, так как шанса на победу в конфликте с Россией Украина просто не имеет.

«Украина не может победить Россию на поле боя, поэтому они отправили тысячу солдат через российскую границу, чтобы убивать мирных жителей», – написал Дотком.

Напомним, утром 6 августа украинские войска вторглись на территорию Курской области. По сообщению Минобороны РФ, продвижение войск противника вглубь региона было приостановлено российскими силами. Сейчас на приграничных территориях Курской области идут ожесточенные сражения.