Отставной капитан первого ранга и доктор военных наук Константин Сивков выступил с предложением о создании в России резервной армии численностью в один миллион человек, которая могла бы состоять преимущественно из военнослужащих по призыву.

Сивков подчеркнул, что необходимость формирования такого резерва обусловлена актуальными вызовами. Он также предложил вернуть двухлетний срок службы в армии. Однако, по его мнению, призывники из этой резервной армии не должны участвовать в боевых действиях на российско-украинском фронте.

«Нужно возобновить двухлетний срок службы и значительно увеличить долю срочников в составе Вооруженных сил. Эти войска будут обеспечивать повседневную боевую готовность внутри страны, не участвуя в конфликтах на фронте», – цитирует эксперта портал “Военное дело”.

Сивков также считает, что России необходимо создать мощный, хорошо вооруженный и обученный резерв первой линии. Это позволит стране оперативно нарастить численность вооруженных сил в случае глобальной угрозы со стороны внешних врагов.