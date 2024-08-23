Военный эксперт, каперанг в отставке Константин Сивков уверен, что на нынешнем этапе специальной военной операции России необходимо переходить к жестким мерам. Он предложил использовать стратегию, которую Москва использовала в начале 2022 года, тогда она проводила все операции бескомпромиссно и демонстрировала силу.

Сивков подчеркнул, что Россия должна “перевернуть все карты” и использовать демонстрацию полной готовности стратегических ядерных сил как способ отрезвления противника. Он утверждает, что это должно включать заявление о полной боевой готовности ракетных войск стратегического назначения, загрузку ракет в пусковые установки и выдачу полетных заданий боевым расчетам.

Далее следует официально объявить о разработке плана ядерного удара, с указанием, что весь регион Европы находится под прицелом. Это должно сопровождаться решительными военными действиями на территории Украины, начиная с города Сумы, с последующей стратегической наступательной операцией, направленной на окружение и уничтожение украинских войск.