Следить за уровнем сахара в крови необходимо каждому, особенно тем, у кого есть предрасположенность к диабету. В эфире программы «О самом главном» доктор Александр Мясников рассказал, как можно самостоятельно регулировать уровень глюкозы в крови.

Мясников отметил, что если уровень сахара на глюкометре достигает 5,6–6,9, это уже сигнал о возможном развитии преддиабета. Когда же цифры переваливают за 7, речь идет о диабете. Он подчеркнул, что важно не просто разово снижать уровень сахара, например, добавляя корицу в чай, а подходить к этому вопросу системно и постоянно. Ведь у четверти людей с преддиабетом риск перехода в диабет значительно возрастает, что влечет за собой серьезные осложнения, такие как проблемы с почками и зрением.

Одним из ключевых способов поддержания нормального уровня сахара является регулярная физическая активность. Мясников подчеркнул, что аэробные нагрузки необходимы всем, независимо от возраста и веса. Они помогают продлить жизнь и защититься от ряда серьезных заболеваний, таких как онкология, инфаркты и инсульты.

Что касается распространенного мнения о пользе сахарозаменителей, врач отметил, что они сейчас находятся под запретом у международных медицинских организаций, включая ВОЗ. Исследования показали, что сахарозаменители могут повышать риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом многие люди даже не осознают, что потребляют их ежедневно, поскольку сахарозаменители присутствуют во многих продуктах, включая кондитерские изделия, напитки и даже зубную пасту.

Доктор также напомнил, что проблема диабета заключается не только в потреблении сахара. Важно учитывать, как быстро поднимается уровень сахара в крови после еды. Продукты с высоким гликемическим индексом, такие как белый хлеб, вызывают резкий скачок сахара, что приводит к сильному выбросу инсулина. Со временем это может привести к развитию инсулинорезистентности.

Для снижения уровня сахара и борьбы с тягой к сладкому можно включить в рацион продукты, богатые магнием и хромом, такие как овощи, орехи, рыба и фрукты. Кроме того, полноценный сон также играет важную роль в поддержании здоровья, так как недостаток сна может способствовать развитию диабета.

Профилактика диабета, по словам Мясникова, довольно проста: нужно вести здоровый образ жизни, контролировать физическую активность, следить за весом и питанием. Если уровень сахара начинает повышаться, дневное потребление калорий не должно превышать 1800 калорий. В рационе должны быть продукты с низким гликемическим индексом, а также нежирные мясо, рыба и молочные продукты.

Важно понимать, что эти меры должны стать частью образа жизни. Мясников подчеркнул, что борьба с диабетом — это не разовая задача, а постоянная работа над собой. Пропускать момент, когда потребуется медикаментозное лечение, опасно, поэтому важно вовремя принимать меры и следить за своим здоровьем ежедневно.