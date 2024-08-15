Дочь 74-летнего российского пенсионера, который исчез после атаки на Курскую область, поделилась тревожными подробностями о судьбе своего отца. По ее словам, после начала боевых действий она перевезла своего отца в город Суджа, чтобы обеспечить ему безопасность, а затем отправилась искать для них жилье в более безопасном месте. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

На следующий день, когда женщина пыталась вернуться в Суджу, ей это сделать не удалось — доступ в город был полностью закрыт.

«Нас просто уже не пустили назад военные. И я тут же начала звонить всем. Он ждал меня, наверное, а я не приехала», — рассказала дочь пропавшего.

По ее словам, украинские военнослужащие опубликовали в интернете два видео с ее отцом. На последних кадрах мужчина выглядел крайне изможденным и, по словам дочери, «просто ужасно». Отмечается также, что у пенсионера на видео не видно одного глаза.

Дочь пенсионера призналась, что не знает причин, по которым ее отец оказался вне дома, и выразила надежду на его скорое спасение.