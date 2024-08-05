Окрошка — популярное летнее блюдо в России, однако она может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Причина этого кроется в таком популярном ингредиенте, как колбаса, предупреждает врач-диетолог Наталья Круглова. По её словам, в этом продукте содержится высокий уровень жиров, в том числе растительных, что и провоцирует нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Круглова также акцентировала внимание на опасностях переработанного мяса, которое является основным ингредиентом многих видов колбас. Регулярное употребление таких продуктов может увеличить риск развития онкологических заболеваний.

Для сохранения здоровья и наслаждения вкусом окрошки диетолог советует использовать натуральные ингредиенты. «Чтобы ваше летнее блюдо было не только вкусным, но и полезным, важно отдавать предпочтение натуральному мясу вместо колбасных изделий», — подчеркивает Круглова. Это позволит избежать ненужного воздействия на желудочно-кишечный тракт и снизит риски для здоровья в целом.