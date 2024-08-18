Специалист по питанию Елена Соломатина предупреждает о потенциальных опасностях, связанных с избыточным употреблением фруктозы, находящейся во фруктах и сладких напитках. Согласно её заявлениям, это может спровоцировать развитие неалкогольного стеатогепатита (НАЖБП) — серьёзного недуга печени.

Фруктоза отличается уникальной молекулярной структурой и в отличие от глюкозы, её усвоение происходит без участия инсулина. Это приводит к отсутствию сигналов насыщения, которые обычно отправляет мозг при повышении уровня глюкозы в крови.

“Повышение уровня глюкозы провоцирует сигнал насыщения в мозге, но при употреблении фруктозы этот процесс не активируется, из-за чего не возникает чувства сытости”, – разъясняет Соломатина.

Это может вызвать ускоренное накопление веса, что особенно вредно для печени.

Помимо этого, специалист по питанию подчеркивает, что чрезмерное потребление фруктозы может способствовать повышению холестерина и стать причиной других проблем со здоровьем. Людям с заболеваниями печени, такими как гепатит и цирроз, рекомендуется избегать продуктов с высоким содержанием фруктозы, таких как арбуз, поскольку это может ухудшить состояние уже повреждённого органа.