Ксения Селезнева, ведущий специалист по диетологии в Европейском медицинском центре (ЕМС) и кандидат медицинских наук, предостерегает от применения популярной питьевой диеты, которая предполагает переход исключительно на жидкое питание. В интервью для “Ленты.ру” она разъяснила, почему такой режим питания может быть вреден для здоровья.

По словам Селезневой, питьевая диета часто рассматривается как экстремальный метод похудения. Диета может включать употребление исключительно жидкости на протяжении одного или нескольких дней, что является скорее разгрузочным днем, нежели полноценной диетой. Однако применение такого подхода на протяжении нескольких недель или месяцев может привести к серьезному стрессу для организма, часто без видимой пользы для здоровья.

“Процесс пережевывания пищи играет ключевую роль в здоровом пищеварении. Жевание не только запускает выработку слюны и пищеварительных соков, но и способствует лучшему усвоению питательных веществ, а также поддерживает здоровье десен и зубов. Исключение твердой пищи из рациона лишает организм этого важного этапа пищеварения”, – пояснила диетолог.

Селезнева объясняет, что даже краткосрочное соблюдение питьевой диеты может быстро привести к чувству голода, так как жидкости проходят через желудок быстрее твердой пищи, не обеспечивая долговременного насыщения. Таким образом, питьевая диета не только неэффективна для длительного похудения, но и может вызвать дискомфорт и даже вред здоровью.

Кроме того, диетолог подчеркивает, что такой тип диеты абсолютно противопоказан людям с хроническими заболеваниями, в частности тем, кто страдает от нарушений углеводного обмена или имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом. Для пациентов с ожирением такая диета также будет бесполезна и даже вредна.

Селезнева советует, что даже разгрузочные дни на жидкой пище должны проводиться только после консультации с квалифицированным специалистом и при полном отсутствии медицинских противопоказаний. Таким образом, прежде чем приступать к любой форме диеты, особенно к такой радикальной, как питьевая, необходимо получить профессиональную медицинскую консультацию.