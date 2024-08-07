Врач-диетолог и терапевт Елена Устинова развенчала мифы о вреде хлеба, выпеченного из дрожжевого теста. По словам специалиста, многие люди решают отказаться от хлеба из-за содержания в нем дрожжей или выбирают хлебную продукцию на закваске. Диетолог подчеркнула, что разница между данными видами хлеба несущественная.

Тесто для дрожжевого вида хлеба изготавливается с применением дрожжей, а закваска для бездрожжевого вида состоит из специальных грибков. При этом, как отмечает Устинова, польза и вред от этих видов хлеба одинаковая. Диетолог подчеркнула, что для пользы организму лучше выбирать хлеб не из белой муки, а с содержанием отрубей, ржи, муки второго сорта.

«Идеальный состав хлеба — это пшеничная мука не первого сорта (а погрубее), ржаная мука, отруби, вода, соль и закваска. В таком случае и дрожжевой, и бездрожжевой хлеб будут одинаково полезны», – пояснила специалист.

Диетолог также отметила, что хлеб можно есть ежедневно в умеренном количестве. Главное, чтобы в нем не содержались добавки по типу усилителей вкуса, эмульгаторы, красители, стабилизаторы и прочие.