Кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук поделилась с РИА Новости интересными фактами о продуктах, которые обычно считаются вредными, но на самом деле приносят заметную пользу организму.

Она пояснила, что обезжиренное молоко и сметана, хоть и содержат немного меньше калорий, чем их жирные аналоги, значительно уступают им по содержанию витаминов. Более того, кальций из обезжиренных молочных продуктов усваивается хуже. “Из продуктов с низким содержанием жира труднее получить необходимый кальций”, указывает специалист.

Эксперт также развенчала мифы о жирном твороге, который многие считают провокатором лишнего веса. На самом деле, жирный (18%) и полужирный (9%) творог приносит наибольшую пользу, так как обогащает организм витамином D и способствует лучшему усвоению кальция и молочного жира, важного для здоровья.

Специалист также подчеркнула пользу сливочного масла, вопреки распространенным рекомендациям выбирать растительные альтернативы из-за угрозы холестерина. По её словам, качественное сливочное масло содержит множество витаминов и полезных веществ, а умеренное потребление холестерина необходимо для синтеза половых гормонов.

Наконец, Юлия Онуфрийчук выделила пользу соленого свиного сала, которое многие избегают из-за мифического вреда для организма. Однако она рекомендует употреблять 10-15 граммов сала ежедневно для предотвращения дефицита арахидоновой кислоты, важной жирной кислоты, которой нет в растительных маслах.