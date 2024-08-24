Чтобы эффективно похудеть, недостаточно просто уменьшить количество еды или заниматься спортом. Врач-диетолог Марина Макиша объяснила, что даже при снижении веса важно правильно питаться, чтобы организм получал все необходимые вещества.

Просто есть меньше не всегда помогает, потому что люди часто не понимают, как именно нужно сократить порции и какие продукты выбирать для похудения. Без знания этих основ можно навредить здоровью. Если полностью исключить еду, организм начнет разрушаться.

Макиша также подчеркнула, что спорт сам по себе не поможет в похудении. Он играет важную роль в поддержании общего здоровья, выработке гормонов и поддержании тонуса, но его влияние на снижение веса ограничено. Если не изменить питание, занятия спортом не дадут ожидаемых результатов.

В дополнение к этому, невролог Екатерина Демьяновская советует сосредоточиться на еде во время приема пищи, чтобы не переедать. По ее мнению, привычка смотреть в телефон во время еды мешает ощущению сытости.