Водный баланс играет критическую роль для здоровья человека, влияя на кровяное давление, работу пищеварительной системы и состояние кожи, волос и ногтей. Елена Козловская, врач-эндокринолог и диетолог, в беседе с “Вечерней Москвой” объяснила, что на недостаток воды в организме могут указывать сальные волосы. Этот симптом дегидратации часто игнорируют.

Достаточное потребление воды способствует нормализации многих функций организма, включая переваривание пищи и работу желчного пузыря, помогает предотвратить многие проблемы, связанные с пищеварением и выведением токсинов. При этом норма потребления воды зависит от веса человека и его целей в области здоровья или похудения.

Специалист рекомендовала употреблять около 25-30 мл воды на кг веса тела в день для поддержания нормального веса, а при стремлении к похудению — до 40 мл на кг. Кроме того, важно учитывать, что алкоголь и сладкие газированные напитки не являются здоровыми источниками жидкости и их лучше заменить на воду или негазированные минералки.

Диетолог также напомнила о необходимости индивидуального подхода к потреблению воды, особенно при наличии определенных заболеваний, таких как заболевания почек, гипертония и сердечная недостаточность, когда может потребоваться корректировка нормы потребления воды под наблюдением лечащего врача.