Диетолог София Кованова рекомендует добавить сливочное масло в рацион для замедления старения и предотвращения закупорки сосудов. В интервью для NEWS.ru она подчеркнула, что умеренное потребление масла – не больше 10 граммов в сутки – способствует выведению избытка холестерина и нормализации липидного обмена.

Кованова отмечает, что сливочное масло – это не просто жир. Его употребление помогает нормализовать липидный обмен, что особенно важно для людей с сахарным диабетом легкой и средней тяжести. Масло также улучшает качество кожи и способствует нормализации секреции инсулина.

Эксперт добавила, что в составе масла содержится множество полезных микроэлементов, таких как калий, кальций, фосфор и селен. Эти вещества особенно важны для пожилых людей с низкой плотностью костной ткани и тех, кто часто получает травмы опорно-двигательного аппарата.

Сливочное масло обладает желчегонным эффектом, благотворно влияет на кроветворение и работу нервной системы. Оно может препятствовать образованию атеросклеротических бляшек и накоплению гомоцистеина на внутренних стенках сосудов, что является одной из причин старения, заключила Кованова.