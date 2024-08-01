Здоровье сердечно-сосудистой системы человека во многом зависит от образа жизни и питания человека. О полезных для здоровья сердца продуктах в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал заведующий кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ и доктор медицинских наук Алексей Березников.

«Человеческое сердце извлекает энергию в процессе расщепления жиров. Если нет атеросклероза и возраст молодой, будет полезно употребление жиров. Полиненасыщенные жирные кислоты улучшают обмен липидов, тем самым уменьшая проявления атеросклероза», – рассказал диетолог.

По его словам, еще в 1980-е годы кремлевские врачи рекомендовали членам ЦК обязательно съедать по кусочку сала на завтрак для профилактики развития атеросклероза. Содержащаяся в сале арахидоновая кислота способствует улучшению обмена веществ в миокарде и препятствует развитию атеросклероза.

Также для укрепления сердечно-сосудистой системы необходимо регулярно употреблять рыбий жир, горчичной, льняное или рыжиковое масло естественного отжима.