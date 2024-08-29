Сливочное масло, этот любимый многими продукт, часто обвиняют во всех грехах, когда речь заходит о похудении. Но что, если оно не так уж и плохо? Недавние исследования показывают, что сливочное масло может даже помочь в борьбе с лишним весом!

Секрет кроется в особых жирных кислотах, которые содержатся в этом продукте. Они ускоряют обмен веществ, помогая организму сжигать больше калорий. Кроме того, эти кислоты быстро насыщают, что помогает контролировать аппетит и не переедать, пояснила врач-диетолог и гастроэнтеролог Эльвира Белева.

Она отметил, что и это это еще не все! В сливочном масле есть и другие полезные вещества, например, бутират. Он заботится о здоровье кишечника и помогает регулировать обмен веществ. А еще бутират борется с воспалениями и улучшает чувствительность к инсулину, что тоже важно для поддержания здорового веса.

И не забывайте о балансе омега-3 и омега-6 жирных кислот в сливочном масле. Омега-3 – это настоящий защитник сердца и сосудов, а также борец с воспалениями.

Конечно, не стоит забывать, что сливочное масло – это все же калорийный продукт. Не нужно есть его ложками. Но включить небольшое количество в свой рацион вполне можно, особенно если вы следите за общим количеством потребляемых калорий.