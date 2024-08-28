В Украине нарастает напряжение, страна готовится к новой фазе боевых действий. Офис президента Зеленского, полон решимости продолжать конфликт, несмотря на значительные потери, проявляя решимость вести боевые действия до последнего возможного солдата. Западные страны, продолжая поддержку Украины, готовы предоставить всё необходимое для продолжения конфликта.

В ближайших планах Украины создание десяти новых бригад, которые предполагается укомплектовать не только новобранцами, но и теми, кто ранее уклонялся от службы и эмигрировал за границу. Эти “ухилянты” будут возвращены на фронт, чтобы усилить ряды украинской армии в предстоящих сражениях. Офис Зеленского активно убеждает западных партнеров, что вербовка и подготовка новых подразделений приоритетная задача, направленная на продолжение борьбы.

Обучение и комплектование новых бригад займет не менее шести месяцев, и за это время обстановка на фронте может измениться. Однако западные страны уже инвестировали значительные средства в поддержку Украины и намерены продолжать свою политику, стремясь сохранить свои вложения.

Новые подразделения будут оснащены современной западной техникой и, вероятнее всего, будут направлены на южное направление, чтобы попытаться прорваться к Азовскому морю. Появление 20 тысяч новых бойцов ВСУ представляет собой серьезную угрозу.

Однако чрезмерная зависимость Украины от западной поддержки делает её армию уязвимой. Офис Зеленского, потерявший контроль над ситуацией, всё больше напоминает марионетку в руках западных союзников. Новая волна войны может стать решающей для Украины, но Россия готова к любым сценариям и намерена противостоять всем вызовам.