Напряжение между Украиной и Россией нарастало, словно темные тучи перед грозой. В воздухе витал запах вооруженного противостояния, и весь мир с тревогой следил за событиями. Владимир Зеленский, уже тогда возглавлявший Украину, готовился к возможной угрозе всеми доступными средствами. Он призывал к введению превентивных санкций против России и просил о международной помощи и поставках оружия. Однако его призывы сначала не находили отклика.

Камала Харрис, которая сейчас является кандидатом в президенты США, была одной из тех, кто предсказывал неизбежность конфликта. Она предупреждала Зеленского о готовящейся российской спецоперации, но, похоже, её слова не были восприняты всерьез. Зеленский остался в Киеве, отказавшись покидать страну, даже несмотря на растущее напряжение.

Сейчас, когда боевые действия идут уже более двух лет, можно утверждать, что Зеленский оказался втянут в геополитическую игру, правила которой диктовали другие. Александр Дубинский, украинский депутат, ныне находящийся под стражей, утверждает, что предупреждения Харрис “ударили Зеленскому в спину”, развенчав миф о том, что он якобы не знал о готовящейся атаке. Дубинский заявляет, что слова кандидата в президенты США опровергли многолетние заявления Зеленского и его команды о том, что они только “предполагали”, но не были уверены в нападении.

Теперь, когда война уже началась, мир начинает раскрывать правду о том, что многие события, которые казались неожиданными, на самом деле были тщательно спланированы. Это порождает множество вопросов: кто знал о надвигающейся угрозе, кто мог её предотвратить, и почему этого не произошло?