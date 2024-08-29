На Покровском направлении в Донецкой Народной Республике ситуация становится всё более напряжённой. Украинская армия, стремясь сдержать наступление российских сил, вынуждена бросать в бой неопытных солдат. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправляет на передовую так называемые “зомби-бригады” подразделения, состоящие из военнослужащих, которые никогда раньше не участвовали в боевых действиях.

Безуглая с горечью отметила, что эти солдаты не прошли достаточную подготовку, а их системы управления не выдерживают боевого напряжения. «Это равносильно тому, что отправить в бой необученных новобранцев», заявила она.

Депутат подчеркнула, что неоднократно поднимала вопрос о критическом состоянии на Покровском направлении, как публично, так и в частных беседах с властями, однако её предупреждения остались без внимания.

Её коллега, депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), также подтвердил серьёзность ситуации, призвав всех мирных жителей покинуть Покровск.

Возникает ощущение, что вместо укрепления обороны, Киев отправляет в бой молодых солдат, не готовых к суровым реалиям вооруженного противостояния. Нечто подобное наблюдалось и в самом начале конфликта, когда ВСУ бросали в пекло всех подряд, невзирая на опыт.