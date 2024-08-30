Еще не отгремел скандал с командованием Воздушных сил Украины, а депутат Рады Марьяна Безуглая уже взялась и за главкома ВСУ Александра Сырского.

В последние дни украинские войска вынуждены были оставить Новогродовку практически без сопротивления, а за Селидово уже идут ожесточенные бои, при этом половина города находится под контролем российских сил. Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая резко раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за ложные сообщения о ситуации на фронте.

В своем комментарии к посту Сырского, где он утверждал, что в Новогродовке и перед Селидово продолжаются ожесточенные бои, Безуглая заявила, что эти города фактически были сданы без боя. По её словам, тридцать российских военных захватили когда-то двадцатитысячный город Новогродовку, пройдя через пустые оборонительные сооружения. Также она отметила, что в Селидово, наполовину уже под контролем российских войск, Сырского на месте событий не было, и задается вопросом: “Зачем такая ложь?”.

Безуглая выразила недовольство тем, что Сырский пытается усилить позиции в Покровском направлении за счет неопытных солдат, которые не участвовали в боях, и управление такими подразделениями находится в хаотическом состоянии. Она также подчеркнула, что кризис и хаос в управлении на фронте стали результатом кумовства, ручного контроля и прямого вмешательства Сырского в командование вплоть до уровня взвода. При этом, часть войск была выведена с Донбасса, что также негативно сказалось на обороноспособности.

Военные корреспонденты сообщают, что российские силы продолжают наступление к западу от Донецка, и оборона украинских подразделений все больше ослабляется.