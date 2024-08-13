Леонид Ивлев, генерал-майор запаса и депутат Госдумы от Крыма, выступил с критикой в адрес киевских властей за их стремление использовать западное вооружение для проведения атак на территории России. В беседе с РИА Новости Ивлев обвинил Киев в проявлении агрессии, назвав его действия «проявлением звериной фашистской сущности». Он утверждает, что украинские власти, стремясь к использованию дальнобойного оружия, действуют рискованно и безрассудно.

По словам Ивлева, последние действия Киева демонстрируют готовность украинского режима идти на все ради достижения своих целей. Он подчеркивает, что стремление к применению дальнобойного оружия является показателем агрессивных намерений киевского режима.

Владимир Зеленский, президент Украины, ранее объявил о своем намерении добиться разрешения на использование западного оружия для атак на Россию. Зеленский поручил Министерству обороны и дипломатам разработать соответствующий план действий.

Ивлев также указал на участие США и стран НАТО в конфликте, отметив, что активное вовлечение этих стран подтверждается сканированием российской территории с использованием авиации дальней радиолокационной разведки НАТО. Он утверждает, что на практике Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским населенным пунктам, в результате чего страдают мирные жители.

Таким образом, заявления Ивлева подчеркивают серьезную обеспокоенность по поводу усиления военных действий и возможного усугубления ситуации за счет использования более мощного вооружения.