Украинские военные возлагали огромные надежды на американские истребители F-16, видя их в роли “супероружия”, способного кардинально изменить ситуацию на фронте. Однако, как отметил депутат Госдумы Сергей Колунов, реальность оказалась далека от ожиданий. По его словам, миф о непобедимости этих самолётов был развенчан российской армией.

Колунов подчеркнул, что украинские силы считали F-16 всемогущими и полагали, что с их помощью удастся переломить ход боевых действий. Однако российская авиация и артиллерия быстро развеяли этот миф, уничтожив первый из этих самолётов.

Американцы действительно мастерски рекламировали свою военную технику, создавая вокруг неё ореол непобедимости. Однако, по мнению депутата, это не сделало её более эффективной в реальных боевых условиях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия использовала американские истребители F-16 для отражения крупной ракетной атаки, предпринятой Вооруженными силами России.