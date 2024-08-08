Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия должна дать мощный ответ на атаки ВСУ под Курском. По его мнению, ответ должен быть в десять раз мощнее, чтобы у соперника не возникало желания проявлять агрессию. Такую позицию парламентарий выразил в интервью NEWS.ru.

«Мы должны действовать жёстко, чтобы не было сомнений в нашей решимости. Это должно быть политическое решение», — подчеркнул он.

Журавлев также отметил, что подобные действия ВСУ, направленные на гражданское население, требуют решительного ответа. Он сравнил ситуацию с действиями Израиля, когда западные страны призывают к сдержанности в ответ на агрессию.

«Как только Израиль получает удар, Запад говорит Ирану не отвечать. Такая же ситуация и с нами. Это только даст врагу уверенность в своей безнаказанности», — заявил Журавлев.

В Минобороны РФ уточнили, что российская армия продолжает операции против ВСУ на границах Курской области, нанося удары по их резервам и группам вблизи границы.