Генерал-лейтенант и депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв поделился информацией о том, какие виды вооружения российской армии особенно опасны для украинских военных. Он рассказал о ситуации на курском направлении, где, несмотря на тяжёлые бои, противник понёс значительные потери и был остановлен.

В Курской области, по словам парламентария, не наблюдается критической ситуации. Основываясь на общении с однополчанами, он отметил, что российские войска чувствуют себя уверенно. Особое внимание он уделил оружию точного наведения, такому как корректируемые снаряды «Краснополь» и беспилотники «Орлан-30», которые в связке эффективно работают по вражеским целям.

Генерал-лейтенант выразил особую гордость по поводу ракетного комплекса «Искандер», который вызывает ужас у украинских военных из-за его способности наносить многочисленные и точные удары, от которых, как сообщается, «невозможно укрыться». Сбить ракеты этого ОТРК также не представляется возможным.

Гурулёв также отметил, что современные российские военные разработки позволяют эффективно бороться не только с обычными целями, но и с передовыми американскими системами противоракетной обороны, такими как Patriot и MLRS, используя комбинацию ракет «Искандер» и барражирующих боеприпасов «Ланцет». Это, по его словам, подчёркивает способность российской оборонной промышленности обеспечивать армию высокоэффективным оружием в достаточных количествах.