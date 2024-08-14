В Ростове-на-Дону у 46-летней женщины долгое время не могли точно определить диагноз. Сперва её состояние, характеризующееся забывчивостью и потерей интереса к жизни, врачи приняли за депрессию. Однако на самом деле причина её недуга оказалась гораздо сложнее. Об этом рассказали представители министерства здравоохранения Ростовской области.

Женщина страдала от когнитивных нарушений, которые затрагивают память и умственную деятельность, и аффективных расстройств, влияющих на эмоциональное состояние. Ведомство сообщило, что у неё была фиксационная амнезия, вялость и апатия, что вначале ошибочно связали с депрессией.

Врачи назначили ростовчанке транквилизаторы и антидепрессанты, однако её состояние ухудшилось. Пациентка стала жаловаться на проблемы с зрением и шаткость походки, из-за чего ей временами становилось трудно ходить. После неудачного магнитно-резонансного исследования мозга, которое не выявило патологий, женщину направили в Областной клинико-диагностический центр Ростова.

Там врач-невролог Анна Евдокимова провела дополнительные исследования, включая вестибулярное тестирование, и установила диагноз – опсоклонус. Это редкая аутоиммунная болезнь, при которой иммунная система атакует клетки собственного организма, в данном случае в области мозжечка и его связей в мозге. Симптомами заболевания являются хаотичное движение глаз, мышечные подергивания и неустойчивость позы.

Заболевание взрослых опсоклонусом встречается крайне редко, и точная статистика его распространённости в России отсутствует. Хотя болезнь и не поддаётся полному излечению, с помощью адекватной терапии можно контролировать её проявления и минимизировать риск осложнений.

После постановки диагноза ростовчанку госпитализировали в неврологическое отделение, где ей провели пульс-терапию. Этот метод предполагает введение гормональных препаратов в высоких дозах, что способствует улучшению состояния. Благодаря этому лечению состояние женщины значительно улучшилось.