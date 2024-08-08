Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что российская армия, подтягивая свои резервы в Курскую область, сможет в скором времени отбросить зашедших в регион боевиков ВСУ за линию государственной границы. По его мнению, этого можно достичь в течение нескольких дней.

«Сейчас ведутся бои, подтягиваются резервы. Думаю, в течение нескольких дней Вооруженные силы Украины будут откинуты обратно за линию границы», – подчеркнул Дандыкин.

Эксперт также отметил, что в Курской области находились военные части для прикрытия границы и не входящие в зону СВО.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин отметил, что в Курскую область проникла довольно большая группировка противника. И сейчас российские бойцы ведут ожесточенные сражения с противником. Для истребления врага ВС РФ используют также оперативно-тактические методы.