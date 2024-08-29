Анатолий Вассерман внимательно следит за событиями в Курской области, где наши военные продолжают активно сопротивляться атакам украинских боевиков. В интервью «МК» известный эрудит и депутат Госдумы поделился своим мнением о том, как будут развиваться события и когда российским войскам удастся полностью ликвидировать террористов, проникших на территорию России.

По словам Вассермана, попытка украинской стороны отвлечь внимание российских сил от Донбасса, нанеся удар по Курской области, не увенчалась успехом. Противник явно недооценил мощь российских войск. На данный момент наступление украинских боевиков остановлено, и российские военные последовательно вытесняют их с нашей территории, не прибегая к переброске сил с Донбасса. Более того, Вассерман отмечает, что украинская армия в надежде на панику со стороны России перебросила значительные силы с Донбасса, что привело к ухудшению их позиций на этом фронте.

Вассерман уверен, что российским войскам удастся окончательно очистить Курскую область от боевиков в ближайшее время. Он подчеркивает, что военные не будут затягивать с этой задачей.

«В Курскую область террористическая организация под названием Украина перебросила 20-25 тысяч человек, — поясняет Вассерман. — Мы уничтожаем около 400 боевиков ежедневно. Исходя из этого, полное уничтожение этих сил займет пару месяцев. Похоже, что они получили строгий приказ не отступать, иначе будут наказаны своими же командирами».

Ранее командир спецназа “Ахмат” Апти Алаудинов отметил, что ситуация в Курской области полностью контролируется ВС РФ.