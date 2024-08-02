Специалист-диетолог Кристен Стравидис рассказала, как хронический психологический стресс может повлиять на состояние организма. Исследования показывают, что он серьезно подрывает иммунную систему, замедляет обмен веществ и усиливает аппетит, что особенно опасно, учитывая склонность к потреблению вредных продуктов в таком состоянии.

Одной из наиболее заметных проблем является увеличение живота из-за роста уровня кортизола – гормона стресса, который также может негативно сказаться на сне и общем режиме дня. Накопление жира в области талии ускоряется из-за нарушения баланса в питании и сне. Кроме того, стресс может вызвать обильное употребление углеводистой пищи, часто нездоровой, такой как сладости или фастфуд.

Постоянно высокий уровень кортизола может привести к повышению сахара и холестерина в крови, а также увеличению артериального давления. Накопление стресса и его последствия не только усугубляют физическое состояние человека, но и ведут к значительному ухудшению качества жизни.

Эти выводы подтверждают важность управления стрессом и поддержания здорового образа жизни как для сохранения физического, так и психоэмоционального благополучия.