Гастроэнтерологи и диетологи предостерегают от неправильного употребления кофе, подчеркивая, что важно не только количество выпитого напитка, но и время его потребления. Исследования показывают, что лучше всего пить кофе после завтрака, поскольку употребление кофеина натощак может вызвать раздражение желудочной слизистой, а также чувство тяжести и тошноты. Это особенно актуально для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.

Также рекомендуется ограничить потребление кофе до двух чашек в день и избегать его за восемь часов до сна, особенно для тех, кто страдает от гипертонии, бессонницы или тревожности. Лучшее время для кофе — после завтрака или обеда, но не позже 14:00.

Важно также учитывать, что добавление в кофе сливок, молока, сахара и сиропов превращает его из полезного бодрящего напитка в вредный для здоровья, особенно для диабетиков и людей с ожирением. Такие данные предоставлены в публикации Daily Mail.