Ситуация в Курской области остаётся напряжённой, несмотря на значительные потери ВСУ, превышающие 3800 солдат. Противник продолжает перебрасывать резервы, включая 35-ю бригаду морской пехоты, и активизировал попытки атак. Военные эксперты указывают, что стратегически важным направлением для ВСУ остаются Суджа, Коренево и Рыльск.

После того как российским войскам удалось остановить продвижение противника к Коренево, ВСУ изменили тактику и сосредоточили усилия на Рыльске, подорвав при этом третий мост через реку Сейм. Это действие нацелено на изоляцию театра боевых действий, что усложняет маневры российских сил.

Между тем, бойцы группы «Аида» и спецназ «Ахмат» успешно справляются с задачами на Курском направлении. Они сообщили о полной ликвидации разведгруппы 61-й бригады ВСУ, которая попыталась занять здание газораспределительной станции в Судже.

В течение последних трёх дней удалось уничтожить значительное количество боевиков противника, демонстрируя эффективность и координацию действий российских подразделений.

Ситуация в Сумах также находится под контролем, где военные наблюдают за перегруппировкой украинских сил. Эти меры позволяют российскому командованию адекватно реагировать на изменения в тактике противника и поддерживать стратегическое преимущество в регионе.