Новость о вторжении подразделений украинской армии на территорию Курской области застала врасплох американских чиновников в Вашингтоне. Об этом в своем материале со ссылкой на американских и украинских чиновников, пожелавших остаться инкогнито, сообщает телеканал CNN.

«Переход украинскими силами государственной границы с Россией в Курской области удивило даже американских чиновников», – пишет автор материала.

Ранее телеканал CNN сообщал, что ВСУ регулярно осуществляло атаки при помощи ракет и ударных дронов на военные объекты, расположенные в российских регионах. Однако вторжение в российский регион крупными силами поставило в тупик даже экспертов, которые не могут понять стратегического задумки Киева.

Пока ВС РФ уверенно продвигаются к Покровску, являющемуся стратегически важным городом, украинская армия использует свои немногочисленные резервы для организации атаки на российскую территорию.