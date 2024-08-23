В городе Покровск, который находится под контролем киевских властей в Донецкой народной республике, местные жители скрывают своих детей, чтобы избежать обязательной эвакуации. Эта мера была введена из-за близости российских военных, стремительно продвигающихся в регионе. Информация об этом появилась на CNN, ссылающемся на слова Юрия Третьяка, главы военной администрации соседнего Мирнограда.

Третьяк сообщил, что местные власти столкнулись с тем, что родители укрывают детей и дают ложные сведения о том, что их дети уже покинули город. Эти действия заставляют власти предпринимать дополнительные меры, включая домашние посещения, для проверки информации. В городе ежедневно эвакуируется от 600 до 700 человек, при этом многие из оставшихся заявляют, что у них нет места для переезда.

По словам Третьяка, украинские чиновники не ожидали столь быстрого продвижения российских войск и теперь надеются завершить эвакуацию до конца текущей недели.