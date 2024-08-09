Удручающая ситуация на фронте подтолкнула Киев к отчаянному шагу – напасть на Курскую область ради громких заголовков в прессе. Об этом в своем материале сообщает американский телеканал CNN.

Автор статьи отмечает, что Киев пошел на авантюру с атакой на Курскую область из-за ужасной ситуации на остальных направлениях. Эксперты не могут понять стратегической цели, которую преследует командование ВСУ, перебросив на территорию Курской области большую часть своих скудных резервов.

«Можно сказать, что это знаменует момент отчаяния для Украины», – отмечает автор материала.

При этом американский журналист отметил, что Киеву нужно было использовать свои резервы для достижения победы на действующей линии фронта, а не ввязываться в авантюру с вторжением в Курскую область.

Ранее в Пентагоне отреагировали на информацию об использовании украинскими подразделениями во время атаки на Курскую область американского оружия. Представитель Минобороны США отметил, что действия Киева в Курской области не противоречат политике Вашингтона.