Издание “Царьград” рассказывает о непростом пути, который прошла актриса Чулпан Хаматова после своего отъезда из России в связи с началом спецоперации. С самого начала её эмиграция сопровождалась похвалами и наградами за критику в адрес России, однако вскоре на смену этому пришли разочарования.

Хаматова, несмотря на свой талант и признание на родине, не смогла найти себе место на международной сцене. Ни Голливуд, ни ведущие европейские театры не предоставили ей тех возможностей, на которые она рассчитывала. Попытка продолжить карьеру в Прибалтике также не увенчалась успехом: ей не позволили ставить спектакли на русском языке, а исполнение знакомой роли на латышском не принесло должного отклика у зрителей.

Последние годы стали для актрисы чередой профессиональных неудач. Хаматова пыталась найти себя в различных проектах от участия в музыкальных клипах до проведения онлайн-курсов по актёрскому мастерству. Однако все эти усилия не принесли ей ожидаемого успеха. Даже попытка возродить спектакль “Записки сумасшедших” в Израиле не вызвала восторга у публики. Более того, зрители остались недовольны не только содержанием постановки, но и высокой стоимостью билетов от 7,5 до 11 тысяч рублей за место.

Реакция аудитории была весьма резкой. Отзывы на её работу в новой среде часто полны откровенной неприязни: “Она здесь не нужна!” и “Это наглость и хамство!” такие комментарии актриса слышит всё чаще.

История Хаматовой служит печальным напоминанием о том, что даже признанный талант может столкнуться с трудностями за границей. Ей, возможно, придётся принять свою невостребованность на Западе и искать новые пути для реализации своих способностей.