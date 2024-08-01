Что можно узнать о динозаврах по их следам

Увлечение костями этих древнейших существ началось в начале XIX века и сохранилось до наших времен. Но, отмечает испанский палеонтолог Луис Алькала, все известные кости динозавров из всех музеев мира не способны дать ответы на многие вопросы об этих популярных животных, к примеру, какой у них был окрас. Чтобы попытаться узнать больше о динозаврах, ученые стараются обнаружить другие свидетельства их пребывания на Земле. Источник: The Conversation.

Окаменелость – любые останки живого существа или его жизнедеятельности, подвергшиеся воздействию процесса окаменения, обычно сохраняет их в течение определенного времени внутри породы. Следы древних животных представляют собой их косвенные останки и технически относятся к окаменелости. Окаменелые отпечатки лап настолько многочисленны и разнообразны, что дали начало отдельной отрасли палеонтологии. В палеонтологии даже есть организмы, известные только по их следам, и невозможно в точности узнать, как выглядело животное, которого оставило эти отпечатки.

Что в действительности представляет собой след динозавра? Это отпечаток лапы с окаменелой за миллионы лет осадочной породой, аномалия в пласте, которую неустанно ищут многие команды палеонтологов. Никаких биологических останков существа, оставившего след, в его отпечатке не сохраняется, однако он дает бесценную информацию, дополняющую сведения, которые дают кости.

Самое ценное в том, что окаменелые следы демонстрируют присутствие динозавров в географических областях и геологических эпохах, в которых так и не было найдено ни одной их кости. Еще одним преимуществом является то, что кости позволяют нам узнать, кем были динозавры, однако их следы говорят нам, что именно они делали и на какой местности они это делали.

Следы в камне

Эти отпечатки, позже заполненные отложениями, позволившими их сохранить, дают нам подсказку о типе динозавров, оставившими их. Следы способны раскрыть данные о том, где и когда жили оставившие их существа. Но следует отметить, что окаменелый след – результат взаимодействия конечности динозавра с субстратом.

В настоящее время почти каждую неделю обнаруживается новый вид динозавров, что может дать представление о разнообразии их размеров, форм и веса. А субстрат, в свою очередь, может различаться по размерам своих компонентов и их пластичности, помимо других физических характеристик. При этом динозавр мог двигаться спокойно или с максимальной скоростью. Большое количество вероятностей, возникающих при совпадении этих факторов, нередко усложняет точную идентификацию существа, оставившего окаменелые следы.

Луис Алькала приводит пример разнообразия возможных результатов в отношении каменных отпечатков, предлагая читателям самостоятельно выполнить тафономическое упражнение (т.е. посмотреть, как формируются и трансформируются ископаемые пласты). Для этого нескольким людям нужно пройти по пляжу параллельно воде. Одни должны пройти очень близко к кромке воды, другие в нескольких метрах от нее, а третьи – очень далеко и по сухому песку, обжигающему ступни. Затем попробуйте выяснить, кому именно принадлежит каждый след, если отпечатки ног сохранились.

Когда окаменелый след лучше кости

Преимущество следов в том, что они могут в точности подтвердить факт нахождения динозавра в определенном месте. Окаменелая кость или почти полный скелет такой гарантии на дают, поскольку они могли быть перемещены с того места, где прошел их владелец, увлекаемые потоками воды или грязи, либо падальщиками, утащившими часть останков динозавра в другое место, чтобы поглодать их в безопасности.

Бесценная информация, которую нам предоставляют окаменелые следы, состоит в определении черт поведения животного, связанных с его движениями при жизни. К примеру, бегал ли тираннозавр так же, как показывается в кино, или же нет? Можно также определить скорость, с которой двигались древнейшие животные, если удается обнаружить последовательную цепочку следов (а ученым известны следы динозавров протяженностью более 600 метров).

Еще один вопрос, на который могут ответить отпечатки динозавровых лап: жили ли они поодиночке или стаями? Участок с множеством окаменелых следов (в некоторых случаях их тысячи и тысячи) позволяет палеонтологам вычислить стадное поведение и даже обнаружить, что родительская забота существовала многие миллионы лет назад, когда следы очень молодых динозавров окаменевают в окружении отпечатков взрослых особей одного вида.

Более того, следы динозавров могут рассказать значительно больше: какова была их кожа, ходили ли они на двух или четырех ногах, какие патологии у них были в конечностях, умели ли они плавать, каковы были ритуалы ухаживания, способы взаимодействия хищника и добычи и многое другое. Хотя с определением расцветки давным-давно вымерших существ их отпечатки, к сожалению, помочь не смогут.