Число пострадавших из-за попытки вторжения ВСУ достигло 28 человек. Об этом сообщил заместитель главного врача по хирургической работе ОБУЗ «Курская областная многопрофильная клиническая больница» Алексей Локтионов в беседе с корреспондентом «Известий».

По словам медика, большинство пострадавших проживает в Суджанском и Кореневском районах. Эти люди получили необходимую медицинскую помощь в курской областной больнице. Их обследовали, сделали необходимые операции и дали рекомендации по скорейшему выздоровлению. Некоторые из раненых, включая сотрудников скорой помощи и детей, находятся в критическом состоянии в реанимационных отделениях.

Локтионов также подчеркнул, что в медицинских учреждениях региона в настоящее время достаточно коечного фонда для оказания помощи всем нуждающимся. Это касается как районных, так и областных медицинских учреждений.

ВС Украины 6 августа начали наступление на позиции РФ в районе Николаево-Дарьино и Олешни. Российские ВС отбили атаки, но в настоящий момент бои продолжаются.