Военнослужащие из Красноярска находят утешение и поддержку в лице необычных товарищей — котов и кошек, которые случайно стали частью их команды на передовой. Эти пушистые спутники не только сопровождают бойцов в повседневных задачах, но и помогают им справляться с тяготами военной службы, выполняя роль психологической поддержки.

Около года назад, в октябре, коты Снаряд и Птур, а также кошка Бусоль обнаружили группу военных из Красноярска во время поиска пищи. Животные прибыли из соседней деревни, которая была разрушена. Встреча с бойцами оказалась судьбоносной как для четвероногих, так и для солдат.

Солдаты приняли животных в свои ряды, предоставив им не только кров, но и компанию. С тех пор коты и кошка стали верными спутниками военнослужащих, сопровождая их во всех миссиях и встречая после выполнения заданий. Это присутствие животных значительно поднимает моральный дух команды, доказывая, что даже в условиях конфликта место найдется дружбе и взаимопомощи.