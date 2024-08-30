В мире биологии произошло сенсационное открытие, которое может перевернуть наше представление о регенерации тканей. Европейские исследователи из Лондонского университета королевы Марии (QMUL) выяснили, что аналог человеческого гормона сытости, холецистокинин, играет ключевую роль в процессе автотомии у морских звезд.

Автотомия – это уникальная способность морских звезд отбрасывать свои конечности в случае опасности, чтобы спастись от хищника. Долгое время ученые не могли понять, как работает этот механизм.

Исследователи QMUL сосредоточили свое внимание на морских звездах-астериасах (Asterias rubens), изучая влияние белка ArSK/CCK1, который является аналогом холецистокинина.

Оказалось, что даже небольшие дозы этого гормона вызывают отбрасывание конечностей у морских звезд в 86% случаев. Ключевую роль играет особая “турникетная” мышца у основания каждого луча, сокращение которой инициируется под воздействием гормона.

Ученые предполагают, что ArSK/CCK1 вырабатывается нервными клетками морских звезд в ответ на стресс. Выброс этого гормона запускает каскад регенеративных процессов, приводящих к восстановлению утерянных конечностей.

Профессор QMUL Морис Эльпик, руководитель исследования, подчеркнул, что данное открытие открывает новые горизонты для регенеративной медицины.

Понимание механизма автотомии у морских звезд может привести к разработке методов, стимулирующих регенерацию тканей у человека. Это может стать прорывом в лечении травм, которые в настоящее время считаются неизлечимыми.

Данное открытие – это не просто шаг вперед в науке, это надежда на будущее, где люди смогут восстанавливать утраченные конечности, а травмы перестанут быть приговором.