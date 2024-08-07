Исследователи из Университета Южной Австралии выявили негативное влияние частых перекусов на когнитивные функции человека. Результаты их работы были опубликованы в престижном научном журнале Nature Neuroscience.

В ходе исследования ученые анализировали взаимосвязь между режимом питания и умственной деятельностью добровольцев. Участникам эксперимента было предложено регулярно проходить тесты на когнитивные способности и сообщать о своих пищевых привычках, включая частоту перекусов. Результаты показали, что те, кто часто перекусывает, демонстрировали худшие результаты в тестах по сравнению с теми, кто придерживается традиционного трехразового питания.

Основной вывод исследования заключается в том, что нерегулярное питание и частые перекусы могут привести к колебаниям уровня глюкозы в крови, что негативно сказывается на работе мозга. Помимо ухудшения когнитивных функций, такой режим питания часто приводит к набору лишнего веса, так как калорийные перекусы не воспринимаются организмом как полноценные приемы пищи.

Исследователи подчеркивают, что для поддержания оптимального уровня глюкозы в крови и сохранения умственной активности важно ограничивать потребление высококалорийных углеводных закусок. Вместо этого рекомендуется выбирать здоровые перекусы, богатые белками и клетчаткой, которые способствуют длительному чувству сытости и поддержанию стабильного уровня сахара в крови, что в свою очередь положительно влияет на функционирование мозга.