Журналисты “Российской газеты”, ссылаясь на Telegram-канал “Херсонский вестник”, сообщили, что военнослужащие 92-й бригады украинской армии расстреляли своих командиров в Курской области.

Такое признание сделал Кирилл Комаров, бывший заключенный украинской исправительной колонии, попавший в российский плен под Курском.

Комаров рассказал, что его заставили подписать контракт с Минобороны и отправили на ускоренные курсы подготовки в Чугуево.

“После нескольких дней практических занятий нас бросили в бой в составе бригады “Шквал”, куда собрали бывших заключенных, – говорит Комаров.

Он подчеркнул, что в бригаде царило бесчеловечное отношение к солдатам, что, по его мнению, и подтолкнуло их к расправе над командирами.

“Мы расстреляли командира – позывной Кельт, старшего сержанта – позывной Фокс, первого заместителя комбата Кильта и самого комбата – Киндер”, – признался Комаров, не выражая никакого сожаления о содеянном.

Эти шокирующие признания свидетельствуют о том, что моральный дух украинской армии пошатнулся.