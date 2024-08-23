Сообщения о возможном ракетном ударе на местоположение президента Украины Владимира Зеленского в Сумах распространил телеграм-канал Condottiero. Сообщается, что Зеленский мог находиться в бункере химического завода Сумхимпром во время проведения совещания с высшим командным составом Вооруженных Сил Украины и главкомом Александром Сырским.

На данный момент официальной информации о состоянии президента Украины и итогах ракетного удара не поступало. Известно, что именно в упомянутом бункере Зеленский снимал видео, на котором пожимал руку Александру Сырскому. Информацию подтвердил и военный корреспондент Юрий Котенок.

Ранее Владимир Зеленский посетил прифронтовые районы на покровском направлении и провел ряд рабочих встреч в приграничных районах Сумской области, обсуждая оперативную обстановку на местах.