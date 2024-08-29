Опасность снова нависла над российскими городами. Киев, загнанный в угол, готовит новую волну ударов по территории России. Источники в американской разведке сообщают о планах украинской армии атаковать ключевые объекты в глубине страны.

На прицеле оказались не только приграничные районы, но и такие крупные города, как Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Основная цель таких атак — посеять страх и хаос среди мирного населения, создать ощущение, что вооруженное противостояние вторглось прямо в дома россиян.

Согласно данным разведки, украинские военные намерены нанести удары по флоту в Новороссийске, резиденции президента в Сочи, системам ПВО в Севастополе, а также по стратегически важным объектам в Москве и Санкт-Петербурге. Под угрозой оказались оборонные предприятия, военные штабы и транспортные узлы, через которые осуществляется снабжение российских войск.

Для этих атак планируется использовать крылатые ракеты Storm Shadow, предоставленные Великобританией. Это не первый случай, когда Лондон и Париж поддерживают удары по российской территории. Ранее британские издания The Telegraph и The Guardian сообщали, что Великобритания дала тайное согласие на использование этих ракет для атак по России.