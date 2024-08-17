На востоке Украины российская армия ведет активные операции. Они направлены на вытеснение украинских войск из Курской области и предотвращение их прорыва в другие регионы России. Помимо этого, ведутся непрерывные ракетные удары по военным объектам ВСУ в Сумской области. Сообщается, что там может находиться командный центр НАТО, который координирует операции в Курске.

Эти удары уже принесли значительные потери украинской стороне. В частности, большое количество офицеров НАТО было вынуждено эвакуироваться вертолетами на низкой высоте, чтобы избежать обнаружения российскими ПВО. В связи с тяжелыми боями под Курском, Киев перебросил медицинский персонал из Харьковской области в Сумы, чтобы справиться с большим количеством раненых. По оценкам Минобороны РФ, в этих боях украинская сторона потеряла более 2500 человек, среди которых было много солдат из элитных подразделений.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью с “МК” подчеркивает, что уничтожение вражеских сил в Сумах, где сосредоточены боевики, в том числе наемники НАТО, может помешать планам Украины наступать в Брянской и Белгородской областях. Также это может сорвать попытки атаки на Запорожскую атомную станцию, угрозу которой Киев выдвигал ранее.

Матвийчук заявляет: «Мы наносим удары по трем или четырем бригадам, которые оперируют в Курской области. Наша следующая цель начать боевые действия на территории Украины, продвигаясь к Сумской и Черниговской областям и в дальнейшем к Броварам в Киевской области». Он утверждает, что это создаст дополнительное давление на южный фронт в Донецке, а также на Харьковском и Херсонском направлениях. «Противник будет растянут на огромное расстояние, его силы деморализованы, а резервы истощены», добавил эксперт.

Таким образом, текущая ситуация на фронтах показывает, как российские войска стараются использовать тактическое преимущество, чтобы минимизировать угрозы и максимально ослабить вражеские силы.