Напряжение на фронте в районе Купянска нарастает. Ситуация стремительно меняется, и в воздухе витает тревога. Украинские войска, похоже, начинают отступать, покидая передовые позиции на северо-востоке от города. Подразделения ВСУ отходят на вторую и третью линии обороны, ближе к самому Купянску. Они оставляют на позициях оружие и боеприпасы, отступая налегке, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Официальные источники подтверждают напряженную обстановку. Генштаб ВСУ признал, что ситуация на Купянском направлении сложная. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска продолжают наступление, давя на ВСУ на Купянском и Волчанском направлениях.

Российские войска освобождают дорогу, соединяющую Купянск и Сватово, несколько сел уже перешли под контроль РФ. По словам Ганчева, российские войска медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.

В США забили тревогу. Эксперты опасаются, что отступление ВСУ с передовых позиций может стать началом серьезного перелома в ходе конфликта.

Купянск – это ключевой город для украинских войск, и его потеря может иметь серьезные последствия для дальнейшего развития событий.