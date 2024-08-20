Британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение о том, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывает серьезные трудности. В своем видеоблоге на YouTube он заявил, что по всей линии фронта наблюдается ее крах, и Киев оказался неспособен противостоять этому.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в районе Торецка, отметил Меркурис. По его словам, есть подтверждения о том, что поселок Новгородское, также известный как Нью-Йорк, был полностью захвачен. Этот момент аналитик описал как один из наиболее тревожных сигналов для украинских сил.

Меркурис также указал на недостаточную подготовку украинской армии к обороне, что, по его мнению, позволило российским войскам успешно продвигаться на новые территории.

Ранее аналитик говорил о значительных потерях ВСУ в Курской области и утверждал, что проведенная операция обошлась Украине дорого и не принесла ожидаемых результатов.