Бойцы российской группировки «Днепр» успешно эвакуировали поврежденную боевую машину пехоты «Мардер» на Ореховском направлении в Запорожской области. По сообщению пресс-службы Министерства обороны РФ, машина была подбита в ходе боевых действий, в результате чего загорелась.

Четверо российских бойцов потратили несколько ночей подряд, чтобы втайне от противника устранить поломки и механические повреждения в задней части немецкой бронемашины. После ремонта машину удалось своим ходом эвакуировать на расстояние в 3 километра до позиций ВС РФ.

Боевики ВСУ в последний момент поняли замысел русских солдат и даже попытались уничтожить «Мардер» с помощью дронов, однако было уже поздно. В итоге трофейная боевая машина теперь будет выставлена в музее подбитой техники противника в Москве.