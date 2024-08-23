Бойцы из 137-й отдельной штурмовой бригады “Урал” совершили ответный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), мстя за гибель своего командира из Кургана. Событие подробно описано в волонтерском Telegram-канале “Шадринск за Победу”.

В сообщении говорится: “После того как курганский командир с боевой группой атаковал и уничтожил восемь украинских бойцов, его отряд был подавлен огнем противника и не смог покинуть зону боев. В ответ на это, воины из бригады ‘Урал’ выпустили снаряд, который разрушил опорный пункт ВСУ, отомстив за павшего командира”.

Данный акт мести подчеркивает решительность российских войск в конфликте. Ранее на информационном портале URA.RU было опубликовано заявление бывшего бойца спецподразделения “Ахмат”, известного как Лапа, который обещал мстить ВСУ за смерть комбата, утверждая, что “будем бить по нацистам со всех орудий”.

Эти события отражают непрекращающееся напряжение в регионе и непримиримость сторон, каждая из которых стремится к доминированию на своих позициях.