Российские военнослужащие обнаружили в вещах ликвидированных украинских боевиков под Курском клейматор с изображением трезубца. Об этом сообщает RT.

Согласно информации агентства, устройство было продемонстрировано военному корреспонденту Александру Яремчуку. Предполагается, что украинские боевики могли использовать это устройство для нанесения отметок на телах пленных или погибших, причем не только военнослужащих, но и гражданских.

Атака Вооруженных сил Украины на приграничные районы Курской области началась рано утром 6 августа, и боевые действия продолжаются до сих пор.

В Генштабе России заверили, что операция завершится разгромом противника и восстановлением контроля над государственными границами. Президент Владимир Путин также пообещал Киеву адекватный ответ за действия на Курской земле.

Тем временем, по словам немецкого журналиста и аналитика издания Bild (сайт заблокирован в России) Юлиана Репке, оборона украинских войск в районе Покровска продолжает ослабевать.