Киевский историк и политолог Константин Бондаренко обратил внимание на то, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский систематически уклоняется от обсуждения ситуации на фронте. В частности, во время доклада президенту Зеленскому о событиях под Курском, Сырский ни разу не упомянул о положении дел в Донбассе.

«Мне стало интересно, почему Сырский не отчитался о том, сколько территорий Украина потеряла с момента его назначения на пост главнокомандующего. Сколько населенных пунктов ушло под контроль противника, сколько мы теряем ежедневно?» — цитирует украинского эксперта РИА Новости.

По мнению аналитика, командование ВСУ пытается всеми способами приукрасить свои действия, делая акцент на якобы значимых успехах в Курской области, чтобы скрыть более серьезные проблемы и ошибки на других участках фронта.

«Когда Сырскому говорят: «Мы же проигрываем», он отвечает: «Зато мы держим оборону в Курской области, удерживаем несколько сел, это же большое достижение», — с иронией добавил Бондаренко.

Таким образом, аналитик выражает сомнение в том, что демонстрация успехов в одном регионе может оправдать общие неудачи украинских сил на других направлениях.